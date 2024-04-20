«الزراعة»: تقلبات المناخ تأتي في فترة حرجة لمعظم التراكيب المحصولية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي تذبذبًا كبيرًا في درجات الحرارة، وخاصة من الخميس حتى السبت والأحد المقبلين.

سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي

أضاف أن نماذج الطقس تؤكد أن الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية في الحرارة ستكون بداية من الثلاثاء وتستمر الأربعاء والخميس، إذ تنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة ما يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 درجة مئوية فيما عدا الشمال الغربي.

أوضح أنه على يوم الأربعاء تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء على الدلتا والوجه البحري مع اشتداد الحرارة أكثر على الصعيد لتصل إلى ما فوق 42 إلى 43 درجة على جنوب الصعيد وعلى معظم مناطق سيناء، مع سيادة الرياح الجنوبية الساخنة «الشرد» على معظم المناطق خلال الثلاث أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

أمطار رعدية قد تكون غزيرة بداية من السبت

لفت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية قد تكون غزيرة بداية من السبت والأحد المقبلين لكنها تتركز فقط على الجنوب الشرقي للجمهورية «شرق أسوان وحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر»، وهو ما يؤدي لتسارع كبير وقوي في تغيرات الطقس ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات في الحرارة وتذبذبات حرارية عالية جداً مع رياح جنوبية ساخنة «شرد».

التقلبات المناخية والتراكيب المحصولية

أشار إلى أن التقلبات المناخية تأتي في فترة حرجة للغاية لمعظم التراكيب المحصولية خاصة أشجار الفاكهة في مراحل التزهير والإخصاب والعقد، وما بعد العقد والمحاصيل حديثة الزراعة مثل الذرة والقطن وفول الصويا والفول السوداني والخضر حديثة الشتل والخضر داخل الأنفاق والعروة الربيعية تحت الصوب.

وشدد على أهمية ألا تكون الأرض جافة أسفل الزرع والأشجار مهما كان السبب ما يعني ضرورة الاهتمام بالري وإضافة مركبات دعم الامتصاص واستقرار العصارة «الفولفيك ونترات الماغنسيوم وعالي الفسفور وأحياناً البوتاسيوم فوسفيت» خاصة لأشجار الفاكهة.