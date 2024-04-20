بروتوكول تعاون لتشجيع الاستثمار المشترك بين الشركات المصرية والصينية

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، بروتوكول تعاون مع مقاطعة تشجيانج، التي تمثل أعلى دخل لمقاطعة صينية بعد بكين وشانغهاي، يهدف لدفع وتشجيع التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والتدريبي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعاون والتبادل بين الصين ومصر عام 2024.

تشجيع الشركات المصرية والصينية على الاستثمار المشترك

وقال أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البروتوكول يهدف إلى تشجيع الشركات المصرية والصينية على الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي والتدريب من خلال تبادل المعلومات والزيارات وعرض الفرص المختلفة بما يخدم دفع التعاون الاقتصادي المصري الصيني.

أوضح في بيان، أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة تشجيانج يأتي ضمن 15 مشروع تعاون بين شركات مصرية وصينية بالمقاطعة لإقامة مشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة منها صناعات الحديد والصلب والصناعات الغذائية وفي مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والطاقة.

لفت إلى أهمية هذا التعاون في جذب الصناعات والاستثمارات الصينية وتعزيز التبادل التجاري حيث تعد مقاطعة تشجيانج رابع أكبر مقاطعة في الصين من حيث الناتج القومي، وتسهم بنسبة كبيرة في الصادرات الصينية، كما تعتبر قلب الصناعة والتطور التكنولوجي في الصين.

زيادة الاستثمارات المشتركة

أكد ليا ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، حرص السفارة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية ومجتمع رجال الأعمال لدفع وتعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتحفيز الشركات الصينية بمقاطعة تشجيانج للتعاون مع نظيرتها المصرية نحو مزيد من الشراكات والتوسع ونستمر بالعمل سويا لتحقيق عهد أفضل للعلاقات المصرية الصينية.

وقال وانج هاو عمدة مقاطعة تشجيانج في كلمته بالمؤتمر، إن المقاطعة تتميز بمنظومة نقل حديثة عالمية، وهي أكبر مساهم في التصدير إذ تحتل المرتبة الثانية في الصادرات الصينية وبها استثمارات ضخمة وشركات ومؤسسة تجارية إلى جانب أعلى إنتاجية للحاويات.