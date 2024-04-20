أماكن وعناوين مكاتب تلقي تطعيمات الحج والعمرة بالدقهلية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج لعام 2024، وحددت مديرية الصحة في الدقهلية عناوين ومكاتب تلقي تطعيمات الحج والعمرة بالدقهلية، من أجل الحصول عليها، إذ تم توفير أكثر من 5 مكاتب.

أماكن مكاتب التطعيم الدولي للحج بالدقهلية

ويستعرض التقرير أماكن مكاتب تطعيمات الحج في محافظة الدقهلية كالآتي:

- مكتب صحة ثان المنصورة في 26 ش عزيز، متفرغ من المديرية القديمة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- مكتب صحة ميت غمرش أحمد ماهر مبني الإسعاف الدور الثاني بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- مكتب صحة الجمالية، في ش البحر بجوار مجلس المدينة بمركز الجمالية.

- مكتب صحة بلقاس عزبة جاد داخل مستشفى المركزي في مركز بلقاس بالدقهلية.

- مكتب صحة السنبلاوين الساعة في ش مصطفى كامل في مدينة السنبلاوين بالدقهلية.

- مكتب صحة دكرنس في مبني مستشفى دكرنس الدور الثالث في مدينة دكرنس بالدقهلية.

تطعيمات الحج والعمرة بالدقهلية

وأوضحت وزارة الصحة أن الفرد يتوجه إلى مختلف الأماكن والمكاتب المحددة في الأعلى، والحصول على التطعيمات الخاصة بالحج والعمرة للسفر إلى السعودية.