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تطعيم 503 آلاف طالب ضد الالتهاب السحائي بمدارس القليوبية

كتب:

حسن صالح
12:32 م | الجمعة 16 فبراير 2024
تطعيم - أرشيفية

تطعيم - أرشيفية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن تطعيم 503 آلاف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائي والثنائي في إطار حملة المديرية التي انطلقت بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بانطلاق الحملات التطعيمية في المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب. 

حملة تطعيم طلبة المدارس

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه منذ انطلاق الحملة تم تطعيم 503 آلاف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي بالتزامن مع بدء العام الدارسي.

وأكدت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس في الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهي آمنة تماماً على صحة الأطفال ولا تسبب أي مضاعفات.

 

كما أوضحت استهداف تطعيم 412 ألفا و932 طالبا ضد الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي وتم تطعيم نحو 205 آلاف و53 طالبا حتى الآن، بينما أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالثنائي فقد جرى تطعيم 298 ألفا و330 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من إجمالي مستهدف 305 آلاف و368 طالبا.

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