«تموين القاهرة»: ضبط 3.5 طن دجاج وبط مجهول المصدر في ثلاجة ومطعم شهير

كشف ناصر ثابت، مدير مديرية التموين القاهرة، عن ضبط وتحريز 3 ونصف طن من البط المجمد والدجاج وأمعاء بقرى مملحة داخل ثلاجة ومطعم شهير بمنطقة السلام أول، وجرى تحرير محضر لعدم وجود فواتير بحيازة كميات من البط والدواجن المجمدة منزوعة الأحشاء وأمعاء بقرى مملحه، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة والمجهولة المصدر.

محضر ضد مخزن تابع لمطعم

وأشار إلى أن الحملة المكبرة تضمنت تحرير محضر جنحة جزئيه لأحد مخازن تجهيزات أحد المطاعم الشهيرة بنطاق دائرة عين شمس وضبط 760 كيلو دجاج مجهول المصدر، وتحرير محضر للقيام بمخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص وحيازة أغذية بدون بيانات ومخالفة القوانين الخاصة بقمع الغش والتدليس والقوانين الخاصة بحماية المستهلك ومراقبة الأغذية.

استمرار الحملات على الأسواق والمحلات

وأكد استمرار الحملات في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات محافظ القاهرة، بضرورة متابعة الأسواق والمحلات وتكثيف الحملات الرقابية َوتفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه، مؤكدا استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن أيضا لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعار.