حساب بنكي يمنحك 5 آلاف جنيه شهريا.. تعرف على التفاصيل

يقدم بنك مصر لعملائه أنواعا مختلفة من الحسابات البنكية، ويسعى البنك لتلبية متطلبات العملاء، وذلك بإتاحة حسابات تقدم نسبة فائدة مرتفعة، ومن بين تلك الحسابات حساب سوبر كاش توفير، الذي يتيحه البنك للعملاء، بنسبة فائدة تصل إلى 23%.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض لكم «الوطن» تفاصيل حساب سوبر كاش توفير في بنك مصر، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل حساب سوبر كاش توفير في بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب توفير سوبر كاش بنسبة فائدة تصل إلى نحو 23%، بدورية صرف شهرية، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 100 ألف جنيه، بحد أقصى 20 مليون جنيه فأكثر.

كيفية الحصول على عائد شهري 5 آلاف جنيه

في حالة إيداع العميل مبلغ 300 ألف جنيه، يكون بإمكانه الحصول على عائد شهري يصل إلى نحو 5 آلاف جنيه، بواقع احتساب فائدة تبلغ نحو 23%.