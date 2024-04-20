أشجان سيد أول سيدة تتولى رئاسة قرية بمركز سمسطا ببني سويف: الرئيس يدعم المرأة

تولت أشجان سيد عرفة، منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، كأول سيدة تتولى رئيس قرية بمركز سمسطا، وتكليفها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بعد عملها كسكرتير للوحدة المحلية بالقرية.

أول سيدة تتقلد منصب رئيس قرية في سمسطا

وقالت أشجان سيد عرفة، إنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة، بداية من فجر كل يوم بالمرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع مكتب التموين، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، وحل مشاكل المواطنين والعمل على تنفيذ كافة المهام التي يسندها لنا المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا ونواب رئيس المدينة.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة لتولي المناصب القيادية

وعبرت أشجان سيد خلال تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها بتولي منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور جنوب بني سويف، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حيث وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على توليها هذا المنصب في عهده، ودعمه للمرأة وليس هناك فرق بينها وبين الرجال.

رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي الشنطور

وأكدت رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور، أن هدفها الشاغل هو المواطن، وحل أي مشاكل تواجهه بأسرع وقت، وتذليل أي معوقات قد تقابله، مُشيراً إلى أن المرأة نجحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولى مناصب عديدة، ولا يوجد فرق بينها وبين الرجل فى أي شيئ، حيث عبرت عن سعادتها بالعمل في المحليات.