«المصرف المتحد» يطلق 20 خدمة جديدة للعملاء

أعلن المصرف المتحد عن إطلاق خدمات جديدة ضمن حزمة خدمات الموبايل البنكى والإنترنت البنكى ليصبح إجمالى عدد الخدمات المقدّمة لعملاء المصرف المتحد 20 خدمة.. وذلك تحت شعار # بنكك- على- الخط.

وتتيح الخدمات الجديدة لعملاء خدمة الموبايل البنكى والإنترنت البنكى للمصرف المتحد إنجاز 20 معاملة بنكية فى دقائق معدودة وبمنتهى السهولة وعلى مدار الساعة دون الحاجة للذهاب إلى أى من فروع المصرف المتحد الـ٦٨ المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وتشمل إمكانية الاستعلام عن رصيد أذون الخزانة والسندات الحكومية الخاصة بها، وإمكانية معرفة رصيد وثائق صندوق رخاء النقدى المتوافق مع أحكام الشريعة، وخدمة الاطلاع على كل حسابات العميل (الجارية - التوفير - الاستثمارية - القروض - الشهادات - الودائع - الشيكات).

تشمل الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية واستقبال الحوالات الواردة من الخارج

تشمل المعاملات البنكية شراء الشهادات والودائع للعملاء الأفراد، وإتاحة خدمة التحويل مع شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباى، والاستعلام عن البطاقات الائتمانية الخاصة به من خلال عرض تفصيلى للمعاملات التى تمّت على حسابات العميل وبطاقته الائتمانية حتى آخر معاملة بمنتهى الدقة، وتتيح خدمة الموبايل البنكى للعميل إمكانية الاستفسار عن تفاصيل التمويل الممنوح له، سواء تقليدياً أو متوافقاً مع أحكام الشريعة.

وتمكن خدمة الموبايل البنكى العميل من فتح حسابات فرعية جديدة بمنتهى السهولة، وتتيح من المصرف المتحد حرية التحويل بين حسابات العميل نفسه وحسابات العملاء داخل المصرف المتحد، وكذلك حرية التحويل لبنوك أخرى داخل مصر، فضلاً عن استقبال الحوالات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية.

وبموجب الخدمات يتم منح العميل فرصة كبيرة لسداد كل الالتزامات المستحقة على بطاقات الائتمان الخاصة به، وإمكانية طلب إصدار دفتر شيكات، فضلاً عن الاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلى، وأقرب فرع أينما كان العميل داخل الجمهورية، ودفع التبرّعات وتقديم أوجه الدّعم والمساندة الاجتماعية لعدد من المؤسسات الأهلية المعتمَدة من وزارة التضامن الاجتماعى والمسجّلة بالمصرف المتحد، وفقاً للشروط والقواعد.

وتتيح خدمة الموبايل البنكى إمكانية تفعيل وإلغاء عملية تنشيط بطاقات العميل وأيضاً الإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وكذلك إمكانية شحن البطاقات المدفوعة مُقدماً، هذا فضلاً عن أنها أسلم طريقة للحفاظ على صحة العملاء وسلامتهم، خاصة فى الأماكن المزدحمة دون الحاجة إلى التعامل المباشر، وإمكانية الاستعلام عن كل العروض والخصومات المقدّمة من المصرف المتحد من خلال التطبيق، وفرصة الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية I-Score.