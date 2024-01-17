المصرف المتحد يحصد جائزة أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2023

أعلنت مؤسسة جلوبال إيكونوميست البريطانية Global Economics حصول المصرف المتحد على جائزة «أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2023 The Most Sustainable Islamic Bank».

جاء اختيار مؤسسة جلوبال إيكونوميست البريطانية Global Economics للمصرف المتحد، بناء على 4 معايير وتطبيقات اساسية، وذلك من قبل اللجنة العليا للجائزة والمكونة من خبراء عالميين في مجال المعاملات المصرفية والحلول البنكية الاسلامية وتطبيقات الاستدامة وهي:

حلول استثمارية جاذبة للمستثمرين

ابتكار حلول استثمارية جاذبة للمستثمرين سواء أفراد أو شركات مما يساهم في استدامة العائد المادي للعملاء والمجتمعي بشكل عام واستدامة تأثيره إيجابيا على الأجيال القادمة.

تدشين مجموعة من المنتجات البنكية المتخصصة في المعاملات الإسلامية والتي تتناسب مع احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.

تقديم مجموعة من الخدمات البنكية الرقمية والتي تسهل على العملاء سواء أفراد أو شركات، وتوفر الجهد على مدار الساعة.

كما تساهم في نشر الوعي والثقافة المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، فضلا عن إسهاماتها في تحسين المناخ العام وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطبيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المجتمعية المستدامة كجزء أساسي من استراتيجية المؤسسة.

تعقيبا على حصول المصرف المتحد على الجائزة «أكثر البنوك الإسلامية استدامة لعام 2023 The Most Sustainable Islamic Bank»، يقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إن حصول المصرف المتحد علي هذه الجائزة يضع المصرف المتحد ومنتجاته خاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مكانة متميزة بالسوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط، ويؤكد على المهنية العالية والاحترافية في إدارة منظومة الحلول والخدمات البنكية الإسلامية.

فكر الاجتهاد المستمر

فالمصرف المتحد لدية استراتيجية قائمة على فكر الاجتهاد المستمر والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية الاستثمارية والتمويلية التي تتناسب مع احتياجات العملاء وتمنحهم فرصة الاستثمار الآمن والمتوافق مع أحكام الشريعة في آن واحد، كذلك الالتزام بافضل الممارسات المصرفية المستدامة.

وأشار القاضي إلى الدور المهم الذي تلعبه الهيئة الشرعية لـ المصرف المتحد والتي تضم مجموعة من رجال الاقتصاد الإسلامي والفقه والشريعة من أصحاب العلم والمعرفة، يرأسها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقا، وهي هيئة معنية بإجازة المنتجات والحلول المصرفية الجديدة التي يطرحها المصرف المتحد بالسوق من الناحية الشرعية.