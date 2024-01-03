كيف تصبح مليونيراً؟.. «المصرف المتحد» لديه الإجابة

أكد «المصرف المتحد» استمرار طرح شهادة «المليونير»، التي يتم السحب عليها كل 3 أشهر، حيث جاء إصدار هذه الشهادة لأول مرة في يوليو 2001، وفي يوليو 2007 تم إصدار الشهادة بالتعديلات الجديدة، المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب الموقع الرسمي للمصرف المتحد، نرصد تفاصيل شهادة «المليونير»، التي تتيح للحاصلين عليها فرصة لأن يصبح مليونيراً، حيث تمنح الشهادة الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 ملايين جنيه سنويًا، ويبلغ عدد مرات السحب عليها 32 مرة سنوياً.

ووفق موقع البنك، فإن شهادة المليونير تتيح للعميل فرصة الدخول في 32 عملية سحب على مدار العام، على جوائز بإجمالي 4 ملايين جنيه سنوياً، منها جائزة بقيمة 100 آلاف جنيه، 10 مرات في العام، وجائزة 50 ألف جنيه، بواقع 20 مرة في العام، وجائزة المليون جنيه، بمعدل مرتين سنوياً.

أهم المعلومات عن شهادة المليونير

- الشهادة متوفرة بـ100 جنيه مصري لكل شهادة.

- مدتها 5 سنوات.

- تجدد تلقائيًا.

- للأفراد المصريين والأجانب.

- بدون مصروفات.

- مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يتم منح العائد في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري.

كيف تصبح مليونيراً؟

- يتم السحب على المليون الأول في أواخر يناير أو بداية فبراير.

- يتم منح المليون الثاني في أواخر يوليو أو بداية أغسطس.

- يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة.

- يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.

يذكر أن نظام السحب على جوائز المليونير، المقدمة من المصرف المتحد، يكون بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي.