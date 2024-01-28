المصرف المتحد: أول فبراير سحب المليون جنيه القادم لـ«شهادة المليونير»

كشف المصرف المتحد عن الموعد المحدد لإجراء سحب الجائزة الكبرى المليون جنيه لجميع حملة «شهادة المليونير» في الأول من فبراير 2024، متضمنًا جميع الفائزين بهدايا في حملة «الساعة الذهبية» يناير 2024 وحملة «حزر بنكي» رمضان 2023.

سحب شهادة المليونير إلكترونيًا

يجرى سحب شهادة المليونير إلكترونيا وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي, 32 مرة على مدار العام على جوائز بإجمالي 4 ملايين جنيه سنويا.

يقول أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد: «إننا ملتزمون بأن يحصل عملائنا علي تجربة بنكية متميزة وخدمات رقمية فريدة وفائقة السرعة تعكس ريادتنا».

وأضاف القاضي أَّن شهادة المليونير تعد من أحد أفضل الآليات المصرفية التي تلبي طموح العملاء الحالية والمستقبلية، فهي تقدم لهم برنامج متكامل يتضمن الحلول الادخارية للشهادات البنكية مع توافر عنصر التحفيز والجوائز بشكل شهري، الأمر الذي يرسخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح أن شهادة المليونير من أقدم الشهادات المتوافقة مع أحكام الشريعة وهي أحد صور الجعالة المجازة شرعًا بالسوق منذ 2001 وفقا للآية الكريمة «قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» صدق الله العظيم، ويبلغ عدد حاملي شهادة المليونير 810 آلاف منهم 552 فائزا على مستوى الـ68 فرعا والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أنَّ شهادة الميلونير مدتها 5 سنوات و تمنح لعملائها المزيد من المميزات حيث أنها تتيح للعميل فرصة الدخول في 32 سحب علي مدار العام علي جوائز باجمالي 4 ملايين جنيه سنوياً بحيث تمنح جائزة بقيمة 100 الف جنيه 10 مرات في العام و50 الف جنيه 20 مرة في العام فضلا عن الجائزة الكبرى المليون جنيه مرتين في العام في سحب اول شهر فبراير وسحب اول شهر أغسطس من كل عام.

وتتيح أيضاً فرصة الاستثمار، فالشهادة تُعد وعاء استثماري يدار وفق القواعد المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة، إذ أنها تمنح عائد تراكمي يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي خمس سنوات وتجدد تلقائياً.

ويمكن للمواطن البسيط شراء شهادة المليونير من أي فرع من فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بمبلغ 100 جنيه فقط والتي يمكن من خلالها تحقيق حلم الحصول علي الجائزة المالية الكبرى وهو جائزة المليون ويصبح مليونير.

متابعة أسماء الفائزين كل شهر

ويتيح المصرف المتحد لعملائه كل السُبل الممكنة لمتابعة أسماء الفائزين كل شهر عبر موقعه الرسمي علي شبكة المعلومات الدولية، وأيضًا عبر صفحات المصرف المتحد علي مواقع التواصل الاجتماع أملاً بان يحقق حلم عملائه بالفوز

وأجازت دار الإفتاء المصرية شهادة المليونير من حيث توافقها مع القواعد الشرعية.