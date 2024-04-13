سجل سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13 أبريل 2024 في الأسواق والمحال، استقرارًا ملحوظًا في مختلف الأنواع، وتراوحت أسعارها ما بين 159 و163 جنيهًا.

متوسط سعر كرتونة البيض

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 169 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 159 جنيهًا للمستهلك، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر 163 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر طبق البيض اليوم في مصر للمستهلك

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13-4-2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى أنّ سعر طبق البيض الأحمر يتراوح ما بين 150 إلى 152 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 إلى 157 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 162 إلى 163 جنيهًا.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، أنّ سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 9 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد ما بين 37 إلى 38 جنيهًا.