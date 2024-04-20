وظائف خالية بشركة أجهزة طبيبة.. رواتب تنافسية وساعات عمل مرنة

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «إدارة المبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، وظائف خالية بشركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة بشركة فارما أوفرسيز، وهي كالتالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة فارما أوفرسيز متخصصون في المنتجات للأجهزة الطبية، للقيام بالمهام التالية:

- مفكر تحليلي يفهم تأثير قرارات البيع على نتائج الأعمال.

- مرونة السفر بشكل متكرر في مجال المسؤولية (40% قدم).

- إدارة محفظة جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية في السوق، من خلال استكشاف الفرص الجديدة والتواصل معها.

- صياغة تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب عن الأنشطة والقضايا والتوقعات، لضمان التدفق الصحيح للمعلومات ذات الصلة.

الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بيطري.

- خبرة من 0- 2 سنوات في المبيعات السريرية المماثلة، ويفضل أن يكون في مجال أعمال الأجهزة الطبية.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

- معرفة جيدة بـ MS Office.

- رخصة قيادة سارية المفعول.

- يمكن ليدر الفريق التواصل مع ماركت كولز بأكمله لتحقيق أهداف العمل.

- مهارات تواصل جيدة.

- حل المشاكل والتفكير بنقد في بيئات الضغط العالي.

- القدرة على التعامل مع البيانات الكبيرة وترجمة المعلومات إلى رؤى مفيدة.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المزايا الأتية:

- حزمة تنافسية عالية من الأموال.

- ساعات عمل مرنة.

- يوم واحد عطلة الجمعة.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف في المنصورة وطنطا.

كيفية التقديم على الوظائف

على الراغبين في التقدم للوظائف، إرسال السيرة الذاتية المحدثة على (CV@tawarwghayar.com)، وذكر المسمى الوظيفي في موضوع (متخصصين في المنتجات للأجهزة الطبية).

أو التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر من هنــــــــــــــا.