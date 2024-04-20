وظائف خدمة عملاء في القاهرة وأسيوط براتب 8500 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب، عن وظائف خالية بشركة رائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل الوظائف، التي كشفت عنها المبادرة، من خلال صفحتها الرسمية على منصة «فيس بوك».

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة «راية» شباب للتعيين في التخصصات التالية:

- موظف خدمة عملاء «قطاع البنوك» للعمل بفروع الشركة في القاهرة وأسيوط.

شروط التقديم للوظائف

حددت الشركة عدة شروط للقبول بالوظائف الخالية، كالتالي:

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عالٍ.

- الحد الأقصى للسن 29 عاما.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

- التفرغ التام للعمل بالشركة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في وظائف شركة «راية» على المميزات الآتية:

- العمل داخل البنك، ويوجد فرصة للتعيين في البنك بشكل مباشر.

- الراتب الإجمالى: 8500 جنيه.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يومان إجازة في الأسبوع.

- تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على وظائف شركة «راية» يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــــــــــا. وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنـــــــــــــــا.