وظائف من «الشباب والرياضة» في شركة صناعات غذائية.. رواتب مجزية وتأمين صحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «إدارة المبادرات الشبابية» عن وظائف خالية بشركة رائدة في مجال صناعة الأغذية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة والتي كشفت عنها من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وهي كالتالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة شبابا للتعيين في الوظائف التالية:

- عامل إنتاج.

- مساعد إنتاج.

- عامل نظافة.

- فني صيانة كهرباء.

- فني صيانة ميكانيكا.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالعاشر من رمضان ومدينة بدر.

شروط القبول بالوظيفة

يتطلب توافر الشروط الآتية في المتقدمين للوظائف:

- الحصول على مؤهل عال أو متوسط.

- خبرة سنة على الأقل.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- رواتب مجزية.

- تأمين صحي خاص.

- وجبات.

- توفر الشركة خطوط مواصلات من مدن «العاشر من رمضان وبدر ومدينة السلام والمرج وقليوب والشرقية».

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــــا.

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