يحيى الفخراني يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع صلاح السعدني (فيديو)

كشف الفنان القدير يحيى الفخراني عن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع الراحل صلاح السعدني، قائلا: «آخر مكالمة كانت بيننا وقت مهرجان الدراما عندما اعتذر عن الحضور وقالي أنا مش قادر أحضر، وكان بعد ما ابنه الفنان أحمد السعدني قالي بابا مش قادر، فطلبت منه أكلمه أسلم عليه».

تابع يحيى الفخراني خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنت عاوز أقوله على التكريم قلت له متقدرش تيجي يا صلاح؟ قالي لا مش قادر وقمت بتسلم الجائزة بدلا عنه وأرسلتها له، قلت أنا إلى هستلمها وقلتله ده مجرد تكريم بسيط مقابل ما قدمته في مسيرتك الفنية في الدراما».

صلاح السعدني ترك أثرا في النفوس لا يستطيع نسيانه

وأكد أن الراحل صلاح السعدني ترك أثرا في النفوس لا يستطيع نسيانه وأنه كان إنسانا بمعنى الكلمة، ولم يغضب منه أحد يوما وسيرته عطرة، مردفا: «كل حاجة في شخصيته مش تقدر أنساها هو كان إنسان جدا عمره ما زعل حد سيرته طيبة وهذا ما يبقى».

الفخراني: جيلنا كان محاطا بمثقفين وكُنّاب ونحن نتاج هذا العصر

وعن ثقافة جيل صلاح السعدني قال: «حظنا كجيل إننا كنا محاطين بمثقفين وكتاب حظنا إن طبيعة ذلك الزمن كان كذلك نحن نتاج لزمن معين والدليل على ذلك طبيعة الأعمال الراهنة مقارنة بالسابق الآن التكنولوجيا وللأكشن طاغيين على الأعمال».

وواصل: «الإنسان في أي زمن ممكن يقف نفسه لكن أحنا كنا محظوظين بأننا محاطين بنخبه المثقفين والكتاب والمفكرين ونحن نتاج ذلك الجيل وتلك الحقبة وكانت القراءة بالنسبة لنا متعة ومكانش ينفع إننا منكونش بنقرأ».