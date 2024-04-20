ريهام عبدالغفور بعد وفاة صلاح السعدني: «أنا أكتر واحدة حاسة بوجع ابنه»

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حضور جنازة الفنان صلاح السعدني، التى أقيمت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بعد صلاة عصر أمس الجمعة، رغم حزنها على والدها أشرف عبد الغفور، الذي توفي منذ فترة قريبة.

ريهام عبد الغفور تنعى صلاح السعدني

قالت ريهام عبد الغفورفي تصريحات لـ«الوطن»، إنها حزينة على فقدان صلاح السعدني، لأنه قيمة فنية كبيرة تستحق التقدير، وقدم مشوارا فنيا كبيرا مليئا بالنجاحات.

كما وجههت ريهام عبد الغفور رسالة لـ أحمد صلاح السعدني، قائلة: «ربنا يصبرك على فراقه، أنا أكتر حاسة بالوجع اللي أنت فيه».

وفاة صلاح السعدني

رحل عن عالمنا الفنان صلاح السعدني، صباح أمس داخل منزله، وكان أول من أعلن الخبر، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إذ نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني في ذمة الله».