خبير اقتصادي: نجاح «العاصمة الإدارية» يعيد للقاهرة القديمة رونقها

منذ بداية أبريل الحالي، وبعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الجدبد في العاصمة الإدارية الجديدة، زاد الحديث عن الإنجاز الكبير الذي حققته الإدارة المصرية في العاصمة الإدارية، خصوصًا مع نقل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل منها بشكلٍ كامل.

إنشاء العاصمة الإدارية يحافظ على القاهرة القديمة

وقال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إنّ اهتمام الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لم يأتي فقط لإنشاء عاصمة إدارية جديدة أكثر تكنولوجيا، وأكبر مساحة، لكنها جاءت للحفاظ على القاهرة القديمة وإعادة رونقها بعيدًا عن الازدحام الشديد، حيث إنّ نقل الوزارات يُقلل بشكلٍ كبير الضغط على القاهرة، بجانب المميزات الاقتصادية التي تستفيد منها الدولة من خلال الاستثمارات في قطاع العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد فرصةً جيدةً لجذب المستثمرين العقاريين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، أنّ الدولة تعمل في الوقت الحالي على إعادة للقاهرة رونقها، وتقليل حجم التلوث والعشوائية التي سيطرت عليها خلال العقود الخمسة الماضية، عن طريق استعادة الطابع الحضاري التاريخي للمدينة.

مشروعات الدولة بتنمية القاهرة القديمة

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي من خلال مشروعين تقوم بهما الدولة الأول هو حدائق الفسطاط، والذي يأتي لصنع متنفس جديد للقاهرة على مساحة 500 فدان من الخضرة، والمتنزهات، وأماكن الثقافة، والتسوق، الحدائق على أطرافها بجانب متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

وكان المشروع الثاني هو مشروع الهوية البصرية للقاهرة، وهو عبارة عن مجموعة من العناصر المرئية التي تميز المدينة عن غيرها، وتعطيها شخصية فريدة تعرف بها، وهو مشروع يأتي في إطاره إعادة تلوين مباني الطريق الدائري وغيرها من الطرق وتجميلها، وهو ما يجعل للقاهرة ارتباط في ذهن الزوار بمجموعة من الخطوط، والرسوم، وتطبع المدينة بمجموعة ألوان موحدة، متناسقة، تمنع العشوائية.

ويمتد مشروع الهوية البصرية لكل مكان في المدينة، ويقتضي إعادة إصلاح وتطوير وصياغة لعناصر المدينة بأكملها، وهو ما يعني إن القاهرة القديمة داخلة في مرحلة تطوير كبرى بالكامل، وهو ما يتناسب مع اتجاه مصر للجمهورية الجديدة.