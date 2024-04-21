كيف تحمي نفسك من الطقس شديد الحرارة؟.. 6 نصائح لا تهملها

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أنحاء البلاد كافة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة قوية تضرب بعض محافظات جنوب البلاد، تُقدم وزارة الصحة والسكان نصائح لحماية المواطنين من مخاطر التعرض للحرارة المرتفعة، خاصةً عند الخروج من المنزل.

طرق للحماية من الطقس شديد الحرارة

وزارة الصحة أوضحت عبر منشور بصفحتها الرسمية على فيس بوك، طرق الحماية من الطقس شديد الحرارة، حتى لا يتعرض المواطنين لأي من حالات الجفاف أو الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، من خلال الوقاية بالطرق التالية.

- شرب المياه والسوائل بكميات مناسبة بما لا يقل عن 8 أكواب، لضمان حماية الجسم من التعرض للجفاف وترطيبه، وحالة شرب السوائل يفضل أن تكون العصائر الطبيعية دون سكر.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا.

- استخدام واقيات للحماية من أشعة الشمس حال الخروج من المنزل.

- ارتداء ملابس واسعة قطنية.

- تغطية مقاعد السيارة بواقٍ من أشعة الشمس.

- ركن السيارة في مكان ظليل خاصة في فترة الظهيرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من تعرض البلاد لموجة من الطقس شديد الحرارة تعمل على ارتفاع قيم الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية منتصف الأسبوع الجاري.