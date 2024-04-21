«الأرصاد» تحذر من موجة حارة لمدة 5 أيام.. ودرجات الحرارة تسجل 41

فى ظل التغيرات في حالة الطقس الذي يشهدها النصف الثاني من فصل الربيع، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حارة جديدة يصاحبها ارتفاعا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة لمدة 5 ايام

وأضافت «الأرصاد» في تقرير صادر عنها، إن الموجة الحارة يصاحبها ارتفاعا في درجات الحرارة تستمر لمدة أسبوع وذلك على جميع انحاء الجمهورية، إذ يسود اليوم طقسا حارا على شمال البلاد والقاهرة الكبري وحتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أنّ البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بدء من غدا الاثنين والثلاثاء في حين يصبح يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ذروة الموجة الحارة، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة خلال ساعات النهار بدء من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومنطقة مصر الوسط ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتتراوح الحرارة على مدن القناة وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية بين 36 لـ37 درجة مئوية، وذلك بسبب كتل هوائية ورياح شديدة الحرارة قادمة من المناطق الصحراوية الشرقية والغربية.

موعد التحسن في الأحوال الجوية

وأكدت الأرصاد الجوية، أن التحسن التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ من مساء الخميس المقبل وحتى مطلع الأسبوع على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري ومدن القناة، في حين تعاني محافظات جنوب البلاد من ارتفاع درجات الحرارة.