المدارس المصرية الدولية تعلن عن وظائف للمعلمين.. اعرف الشروط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد والتابعة للإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية بوزارة التربية والتعليم، حاجتها لمعلمين في المدرسة للعمل بالمدرسة للعام الدراسي 2024-2025، في عددٍ من التخصصات.

التخصصات المطلوبة

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، التخصصات المطلوبة في المرحلة الابتدائية وهي «اللغة العربية، والتربية الدينية، ورياض الأطفال، والدراسات الاجتماعية، وMath، وScience، وEnglish» وفي القسم المتوسط «PHE، وSocial Studies، وReligion، وArabic، وIT، وMath، وFrench، وEnglish، وScience، Chemistry، وPhysics، وBiology، وPsychologist، وSocial worker، وArt، وDesign.

وفيما يخص قسم الدبلومة ، أوضحت المدرسة المصرية الدولية التخصصات المطلوبة «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء- الأحياء - إدارة الأعمال - اللغة الفرنسية ».

شروط التقدم لوظائف المعلمين

وحددت المدرسة المصرية الدولية، الشروط المطلوبة في وظائف المعلمين المطلوبة لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:-

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- إجادة المادة العلمية.

- القبول من معلمي وزارة التربية والتعليم فقط.

- أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يمنح المعلم حافزا شهريا نظير الجهود غير العادية.

- يتم العمل بنظام المأمورية.

- تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية.