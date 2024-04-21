إضراب شامل في عدة مدن فلسطينية حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هناك إضرابًا شاملًا موسعًا في مدن الخليل ونابلس والبلدة القديمة بالقدس وبلدة بديا حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين في مخيم نور شمس بالضفة الغربية وقطاع غزة.

إضراب موسع في مدن مختلفة

ونشرت وكالة الأنباء صورا للإضراب الشامل في بلدة بديا وباقة الشرقية عند طولكرم ومدينة نابلس الذي جاء استجابة للنداء الوطني؛ حدادًا على أرواح الذين في غزة ومخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

سبب الإضراب

جاء الإضراب الموسع بعد الدمار الشامل الذي سببه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور الشمس في طولكرم، حيث هاجم الجيش المخيم لمدة 3 أيام وأسقط نحو 14 شهيدا.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ويمر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 198 يوما ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما تسعى مصر وقطر وأمريكا لتنفيذ هدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل 6 جولات مفاوضات مستمرة منذ بداية الحرب.