عناوين مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين في القليوبية.. اعرف مواعيد العمل

خصصت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية 11 مكتبا لخدمات تطعيم الحجاج والمعتمرين على مستوى المحافظة، لتقديم كل الخدمات والشهادات الصحية والتطعيمات اللازمة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، عناوين مكاتب التطعيم الدولية لخدمات تطعيمات الحج والعمرة في مختلف أنحاء المحافظة.

خريطة مكاتب تطعيمات الحج والعمرة في القليوبية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، أنه جرى تخصيص 11 موقعا لمكاتب التطعيم الدولية لخدمة تطعيمات الحج والعمرة على مستوى المحافظة، كالتالي:

- مكتب صحة رابع بالمركز الطبي العام أمام مستشفي بنها التعليمي بنها.

- مكتب صحة حجازي بإدارة شبرا غرب شارع المعهد الديني بجوار محكمة شبرا غرب.

- المركز الطبي بكفرشكر الطريق السريع بنها المنصورة الإدارة الصحية القديمة بكفرشكر.

- مركز طبي الشباب العبور إسكان الشباب 100 متر.

- مركز طبي الخانكة اول المثلث الخانكة.

-مركز طبي الخصوص مدينة الخصوص.

- مركز طبي بهتيم ثان الشارع الجديد طريق بهتيم.

-المركز الطبي بشبين القناطر شارع المستشفي الأميري.

- مركز طبي طوخ مجلس مدينة طوخ.

- مكتب صحة القناطر أول بجوار مستشفى القناطر الخيرية المركزي.

- مركز طبي قليوب المحطة.

خدمات ومواعيد مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بالقليوبية

وذكر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مواعيد عمل مكاتب التطعيم الدولية لخدمات تطعيمات الحج والعمرة بالقليوبية يوميا من من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مشيرا أن التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج هي:

- تطعيم الالتهاب السحائي، حيث يجب الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الراغبين في الحج أو العمرة بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي «ACYW135» ضد فيروس الالتهاب السحائي، حيث يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بالمحافظة.

- التوصية بالحصول علي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.