«الأرصاد»: فصل الربيع مستمر حتى 19 يونيو المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه على الرغم من تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، والذي ستشهد ارتفاعا بقييم تتراوح بين 10 لـ11 درجة تقريبًا، فإنّ هذا لا يعني دخول فصل الصيف.

8 أسابيع على نهاية فصل الربيع

وكشفت غانم، لـ«الوطن»، عن أنّ فصل الربيع مستمر حتى 19 يونيو المقبل، أي ما زال هناك نحو 8 أسابيع على نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، لذا نشهد حالات من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، فناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأشارت غانم إلى أنّ النصف الثاني من فصل الربيع سيكون خلال أسبوعين من الآن، إذ مر حتى الآن نحو 4 أسابيع فقط على بداية الربيع الذي سيستمر 3 أشهر، وأنّه مع بداية النصف الثاني من الربيع سيأخذ كل السمات المناخية لفصل الصيف، من حيث استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، وبدء الشعور بنسب الرطوبة المرتفعة، بسبب المنخفضات الجوية والكتل الهوائية التي تأتي على البحر المتوسط غالبًا محملة ببخار الماء.

موعد بداية فصل الصيف

وأضافت غانم، أن أول أيام فصل الصيف سيكون الخميس 20 -6-2024، أي بعد نحو 8 أسابيع، مؤكدة أنّه حتى ذلك الحين لا تزال التغيرات المختلفة في الطقس ودرجات الحرارة متوقعة ومستمرة.