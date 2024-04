كليان ميرفي أحسن ممثل في حفل جوائز الأوسكار الأيرلندية

يواصل النجم كليان ميرفي سيطرته على موسم الجوائز وذلك بحصوله على أعلى جائزة تمثيل في أيرلندا، عندما تم اختياره كأفضل ممثل رئيسي في حفل توزيع جوائز أكاديمية السينما والتلفزيون الأيرلندي الحادي والعشرين عن دوره في فيلم «Oppenheimer»، لتضاف الجائزة لسلسلة الجوائز أوسكار والبافتا وجولدن جلوب وSAG.

وقال ميرفي خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبلن الملكي للمؤتمرات، «التواجد في هذه الغرفة أمر مميز للغاية، أن أكون في موطني، مع الأشخاص الذين أحبهم وأعجب بهم من بين زملائي المرشحين وبعض الأشخاص المفضلين لدي، إنه شعور جميل أن تكون في المنزل مع العديد من الأصدقاء والزملاء»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كيليان مورفي يتفوق على باري كيوجان وبيرس بروسنان في جائزة أفضل ممثل

وكان يتنافس كيليان ميرفي على جائزة أفضل ممثل أمام عدد كبير من النجوم من بينهم أندرو سكوت عن دوره في فيلم «All of Us Strangers»، ديفيد ويلموت عن دوره في فيلم «Lies We Tell»، باري كيوجان عن دوره فيلم «Saltburn»، باري وارد عن دوره في فيلم «That They May Face the Rising Sun»، وبيرس بروسنان عن «The Last Rifleman».