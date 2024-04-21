«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد لمدة 3 أيام.. ونصائح للتعامل معها
كتب:
عبير خالد
01:41 م | الأحد 21 أبريل 2024
رياح مثيرة للرمال والأتربة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تضرب البلاد، لمدة 3 أيام، تتمثل في نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي وجب التعامل معها بحذر تام.
وبحسب بيان الهيئة تبدأ نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة من يوم الاثنين حتى الأربعاء، على مدار 72 ساعة متواصلة، ويمكن استعراض طقس كل يوم على حده في التقرير التالي:
طقس يوم الاثنين
يشهد طقس يوم الاثنين نشاطًا في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والتي تكون مصاحبة لرياح مثيرة للرمال والأتربة، على أقصى الغرب على فترات متقطعة.
طقس يوم الثلاثاء
هناك نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، والتي تؤدي بدورها إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.
طقس يوم الأربعاء
يحمل طقس يوم الأربعاء نفس الأجواء، إذ يشهد نشاطًا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب أتربة عالقة على أغلب الانحاء.
ووجه محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ، وهذه الظاهرة الجوية، وهي:
- ضرورة متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة.
- على مرضى الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية في حالة الاضطرار إلى الخروج ارتداء الكمامات، في حال انتشار الرياح المحملة بالأتربة.
- غلق النوافذ والأبواب بشكل جيد.
- المسافرون على الطرق التي يكون فيها إثارة للرمال والأتربة ستؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية، لذا يلزم اتباع كل تعليمات المرور.