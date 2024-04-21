«عوامل تعزيز الثقة بالنفس» في نقاشات ملتقى «أهل مصر» بمطروح (صور)

شهد النادي الاجتماعي بمطروح، أول لقاءات الدعم النفسي بعنوان «تعزيز الثقة بالنفس»، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر الثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية بمشروع «أهل مصر»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 أبريل الحالي.

استهل محمد منير أستاذ الإعلام بكلية تربية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، حديثه في اللقاء، موضحًا عوامل تحقيق الثقة بالنفس والتي من أهمها السعي وراء التميز، الرضا بالنفس وعدم المقارنة، والاستفادة من التجارب السابقة.

كما تناول أهمية تعزيز الثقة ودورها في بناء الذات، مشيرًا إلى أنَّ تحديد الأهداف وتقبل الشخص لذاته يسهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالإنجاز، ويجعله أكثر تفهما وتقبلا للآخرين من حوله.

نصائح لتعزيز الثقة بالنفس

وقدّم فارس عبد الشافي المدرس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مجموعة من النصائح للفتيات والسيدات المشاركات حول تعزيز الثقة بالنفس، منها النظر للحياة بإيجابية، اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية، التوقف عن الأفكار السلبية، والاستماع باللحظات الإيجابية التي نعيشها.

واختتمت الفعاليات بفتح باب المناقشة مع المشاركات حول المواقف الصعبة التي مررن بها والإنجازات التي تم تحقيقها، مع توضيح ودور الأسرة في تقوية ثقة الطفل بنفسه منذ الصغر، وأهمية تقبل العيوب الذاتية والعمل على تصحيحها.