«الكهرباء»: 40% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطاقة

اُفتتحت، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية مجلس الوزراء، حيث يتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقية «APUA»، بدعم من بنك التنمية الأفريقي «AfDB»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA»، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة «MoERE»، والشركة القابضة لكهرباء مصر «EEHC»، وبرعاية عدد من الشركات العالمية والمحلية.

وألقى الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء، الكلمة الافتتاحية، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

دعم التعاون بين شركات القطاع الخاص في أفريقيا

وأكد «مهينة»، أن انعقاد هذا المنتدى في هذا الوقت يعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأهمية موضوعاته بالنسبة لقطاعات الطاقة بالقارة الأفريقية، ويمتاز هذا الحدث أنه يجمع بين الرؤساء التنفيذيين لمرافق الطاقة، إضافة إلى رؤساء تجمعات الأفارقة وكذلك جهات التمويل المعنية والشركاء المحليين والدوليين وكذلك شركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا.

وبحسب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، تهدف مثل هذه المنتديات إلى تنويع مصادر الطاقة النظيفة تماشياً مع قرارت مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الأخير «COP28»، والعمل علي إعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الاستراتيجية لكل أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطاقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا

وأكد «مهينة»، أن هذا المنتدى يتماشى ويسير في نفس الطريق مع كل المبادرات وبرامج تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا «PIDA-PAP2»، والخطة الرئيسية للربط القاري «CMP»، وذلك حتي لا يتم تشتيت الجهود ومن أجل متابعة ما تم تنفيذه بهده المبادرات والمشروعات.

وأشار إلى أن دول أفريقيا لم تسهم إلا قليلاً في تغير المناخ، ولم تولد سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية، لكنها تعد أكثر القارات تأثرا وضررا بشدة بسبب آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، ستكون القارة معرضة بشكل خاص بسبب القدرة التكيفية المحدودة إلى حد كبير، وتفاقم انتشار الفقر، ويشكل تغير المناخ تهديداً خاصاً لإستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء.

%70 من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي

وأضاف، أنه بناء علي تقرير «تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا»، والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة «IEA» في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر الكهرباء، إضافة إلي قرابة 70% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف، وعلي جانب آخر تمتلك أفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، منها مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إضافة إلي ثروة معدنية هائلة.