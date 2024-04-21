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دراما المتحدة

فيلم الدراويش على شاشة الوثائقية قريبا احتفاء بمئوية الإسماعيلي

كتب:

أميرة عزالدين
03:01 م | الأحد 21 أبريل 2024
برنامج الدراويش

برنامج الدراويش

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاجه الفيلم الوثائقي «الدراويش»، وعرضه على شاشة قناة الوثائقية قريبًا؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية.

تفاصيل فيلم الدراويش على قناة الوثائقية

ويُوثق الفيلم على قناة الوثائقية تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك.

فيلم الدراويش يكشف أسرار بطولات النادي الاسماعيلي

ويرصد فيلم الدراويش كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي، أو القاري.

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