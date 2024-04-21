مدرس الفيزياء المتهم بإنهاء حياة طالب الدقهلية: «عايز أقابل ربنا وأنا تائب»

«محمد عبدالجليل» مدرس فيزياء في العقد الثالث من عمره، متهم بإنهاء حياة طالب بطريقة بشعة، والتخلص من جثمانه في إحدى قرى مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية.

الواقعة المتهم فيها مدرس الفيزياء ارتكبها منتصف شهر فبراير الماضي، وكشفت أجهزة الأمن ملابساتها بعد مرور 8 أيام على الواقعة، تفاصيل كثيرة كشف عنها المتهم خاصة دوافع جريمته، إذ أقرّ في التحقيقات أنَّه كان يقصد خطف الضحية والاستيلاء على مبلغ مالي من والده، لمروره بضائقة مالية، ولكن واقعة الخطف، انتهت بالتخلص من الضحية بطريقة بشعة.

مثّل المتهم أمام جنايات المنصورة، صباح اليوم، وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه والنطق بالحكم.

صدَر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة «الدائرة السابعة»، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة.

قبل لحظات من النطق بالحكم على مدرس الفيزياء كان له طلبا أمام المحكمة، إذ رفع المتهم يده من خلف قفص الاتهام بقاعة المحكمة قائلًا: «سيدي القاضي، عايز أقول حاجة قبل النطق بالحكم»، واستجابت له المحكمة وخرج المتهم من القفص، وظهر أمام هيئة المحكمة وأسرة الضحية «إيهاب أشرف» طالب الثانوي.

ببشرة سمراء وملامح لا تحمل ما يثير الحفيظة، ظهر المتهم أمام المحكمة، وجه مسالم لا يبادر بتصرف عنيف أو خطر، الأهم هدوء أعصابه وقدرته العالية على الحديث بهذا الثبات أمام المحكمة وأسرة الضحية، إذ تحدث قائلًا «بعد إذنكم جميعا، عايز أتكلم مع والد المجني عليه، عايز أقول له، البقاء لله، عايزك تسامحني، أنا عايز ارتاح، عايز أقابل ربنا وأنا تائب».

«ابني وحشني.. وعايزه يسامحني»

وواصل المتهم حديثه قائلًا: «أنا عارف إني ارتكبت ذنب لا يغتفر، أنا عايز إيهاب الله يرحمه يسامحني، أنا كل يوم بحلم بيه لسة فاكره وهو كان بيصرخ، بيقول ليا حرام عليك، أنا عملت إيه وأنا كنت بخلص عليه، وبعدها رميت جثته».

أنهى المتهم حديثه قائلا: «ابني وحشني جدا، أنا عايزه يسامحني، أنا كل يوم بحلم إني بحضنه وبطمنه إني هكون جنبه، لكن اللي عملته استاهل عليه الإعدام وأنا راضي بالحكم».

وعقب الانتهاء من سماع حديث المتهم، أصدرَت المحكمة قرارها السابق، وتمّ إعادة المتهم لمحبسه مرة أخرى.