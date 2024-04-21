متى تمنع الأخت من الحصول على معاش أخيها المتوفى؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد المُستفيدين من معاش المؤمن عليه، في القطاع الحكومي والخاص، والتي من بينهم الأبناء والزوجة.

هل يحجب أبناء المتوفى العمة عن الحصول على المعاش؟

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن المُستفيدين من معاش الشخص المؤمن عليه سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص هم الزوجة والأبناء، ولكن هل وجودهم يحجب عن الأخت الحصول على معاش أخيها المتوفى.

الأخت لا تستفيد من المعاش في حالة وجود أبناء وزوجة

وبالنسبة لأخت الشخص المتوفى لا تستطيع أن تحصل على معاش عن أخيها ولا تعتبر من المُستحقين إلا إذا كان لا يستفيد منه الأبناء والزوجة، ولكن في حالة وجودهم في المعاش لا تستفيد منه.

وهناك عدد من الشروط حتى يحصل الأبناء والزوجة على المعاش، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية:

بالنسبة للأبناء يُمكن أن يحصلوا على المعاش، الابنة حتى زواجها، أو تكون مُطلقة أو أرملة.

- الابن يحصل على معاش والده إذا لم يبلغ السن القانوني للحصول على المعاش.

- الزوجة ولابد أن يكون الزواج موثقًا.