عناوين مراكز المصل واللقاح بالقاهرة.. اعرف مواعيد العمل الرسمية

أكدت مديرية الصحة بالقاهرة إتاحة مراكز التطعيمات أمام المواطنين على نطاق المحافظة، مشيرة إلى أنّ عناوين مراكز المصل واللقاح على مستوى المحافظة تعمل من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وأوضحت المديرية في بيان، أن مواعيد عمل مراكز المصل واللقاح جاءت كالتالي:

- المطار مبنى الركاب 1 العمل يوميًا من 10 صباحًا حتى 4 مساءً والجمعة إجازة.

- مستشفى نور الشروق بالحي الثامن في الشروق.

-نادى الزهور البوابة الرئيسية بمدينة نصر بشارع يوسف عباس العمل يوميًا عدا الإجازات الرسمية.

أماكن مراكز المصل واللقاح

- نادى الزهور بالتجمع الخامس بشارع التسعين الرئيسي، بجوار الجامعة الأمريكية.

- نادى الطيران في 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاتيما مصرالجديدة.

- الرحاب في مجمع العيادات التخصصية.

- النادي الأهلي بالجزيرة في 5 شارع الجبلاية بجوار دار الأوبرا المصرية بالزمالك، العمل يوميًا ما عدا الأحد والثلاثاء.

- نادي قضاة مجلس الدولة للأعضاء فقط بشارع عبد العزيز آل سعود بجوار نادي القضاة.

- نادي النيابة الإدارية للأعضاء بشارع عبد العزيز آل سعود.

- نادي القطامية الرياضي بتروسبورت، خلف المستشفى الجوي التخصصي بشارع التسعين بالتجمع.

عناوين النوادي

- نادي الشمس، بوابة الاستاد بشارع فريد سميكة.

- نادي المعادي، ميدان سوارس شارع 77.

- مركز أكسا الكوربة الطبي، 6 شارع بغداد الكوربة، مصر الجديدة، القاهرة.