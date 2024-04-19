أزهري يكشف حكم تشغيل القرآن عند النوم.. «طارد للكوابيس والشياطين»

فضل قراءة القرآن أو الاستماع إليه في المنزل لا يمكن إغفاله، إذ يعتبر من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى الله، وتجلب له البركة والرحمة، والبعض يسأل عن حكم تشغيله عند النوم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية,

تشغيل القرآن عند النوم تطهير النفوس

يساعد تشغيل قراءة القرآن عند النوم أو قراءته في المنزل علىت تطهير النفوس وتغسيل القلوب من الأدران، كما يقول الله تعالى: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»، مما يدل على أهمية التفكر في آيات الله وقراءتها بتأمل، وتعمل قراءة القرآن في المنزل على تحقيق السكينة والطمأنينة، حيث تكون الأجواء مليئة بالسكينة والراحة النفسية.

حكم تشغيل القرآن عند النوم

وقال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب هدى وخير وبشرى كتاب هداية للبشرية جمعاء فيه كل الخير ما تطلب من خير إلا وجدته في كتاب الله سبحانه وتعالى، لذلك تجد بعض الناس متعلقة بالقرآن تعلق شديد وتحب تشغيل القرآن أثناء نومها، وعن حكم تشغيل القرآن عند النوم فهو أمر جائز بل مستحب وسبب من أسباب طرد الشياطين ومنع الكوابيس المزعجة وزوالها.

قراءة القرآن الكريم

واشار الأستاذ بجامعة الأزهر في تصريح له إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قراءة القرآن الكريم في البيوت وخاصة صورة البقرة، لأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب، وعلمنا النبي أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، التي تطرد الشياطين من البيت ثلاث ليالي، لذلك القرآن بركة حتى ولو يسمعه أحد من أهل البيت.