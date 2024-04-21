طريقة عمل عصير الموهيتو في المنزل.. جهزيه في 10 دقائق

مع دخول الصيف يزيد الإقبال على العصائر والمثلجات، ومنها عصير الموهيتو بألوانه المختلفة؛ وتقدم «الوطن» طريقة صنع عصير الموهيتو التي قدمها الشيف عمر إسماعيل، عبر فضائية «cbc سفرة».

طريقة عمل عصير الموهيتو في المنزل

أوراق النعناع

ملعقة صغيرة سكر

ربع كوب عصير ليمون

ثلج مجروش

سفن أب

ليمون شرائح

لون طعام أزرق أو أحمر حسب الرغبة

طريقة عمل الموهيتو في المنزل

استعدي من الآن لطريقة عمل الموهيتو في المنزل؛ جهزي المقادير السابقة لـ الموهيتو الأزرق، واضربي النعناع مع السكر وعصير الليمون بشكل جيد حتى تمتزج المكونات.

احضري أكواب التقديم، وضعي الثلج المجروش، ثم السفن أب، وضيفي لون الطعام الأزرق.

قلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج وقدمي العصير باردًا.

الموهيتو الأحمر في خطوة واحدة

سفن آب

3 نقاط من لون طعام أحمر

3 عيدان من النعناع

شرائح ليمونة مقطعة

1/2 كوب ثلج

طريقة عمل الموهيتو الأحمر في المنزل

في خطوة واحدة لعمل الموهيتو في المنزل اخلطي جميع المكونات السابقة، وضعيها في الثلاجة حتى تمتزج، وتقدم باردة.

طريقة التحضير الموهيتو بالفيمتو