موعد استقرار الطقس في الأيام المقبلة.. الأربعاء ذروة ارتفاع الحرارة

ظواهر جوية جديدة تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة؛ نتيجة التأثر بمنخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المناطق وأيضا نشاط للرياح المصاحبة للرمال والأتربة وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد في بيان؛ ما أثار تساؤلا حول موعد تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة؟.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالة الطقس شهدت اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية في أغلب الأنحاء، إذ ترتفع درجات الحرارة غدا بمعدل درجة أو درجتين ولكن الارتفاع الأكثر في الحرارة تكون بداية من يوم الثلاثاء المقبل، إذ تشهد البلاد كتلا هوائية جبلية صحراوية مع طقس شديد الحرارة في كافة المناطق على أنحاء الجمهورية.

ذروة الطقس الحار

وتابع، أن ذروة الارتفاع تكون يوم الأربعاء المقبل، إذ تكون درجة الحرارة في محافظة القاهرة 40 درجة مئوية، وقد تتجاوز الـ40 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، يصاحبها نشاط رياح على كافة مناطق الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القطاع الغربي من الجمهورية والسواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

موعد تحسن الطقس

وأشار إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بالشكل التدريجي يوم الخميس صباحًا، إذ تكون درجات الحرارة مشابهة لدرجات الحرارة في يوم الثلاثاء ولكن في مساء يوم الخميس تبدأ مسار الكتل الهوائية في التغيير، ويكون هناك فرص في تساقط الأمطار الرعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وبدخول يوم الجمعة يبدأ التحسن في الأحوال الجوية، ويعود الطقس إلى حالة الاستقرار مجددا وتنخفض درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لتكون ما بين 30 و31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.