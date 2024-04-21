أصعب 48 ساعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وموجة حارة في هذا الموعد

التقلبات الجوية سمة أساسية تميز فصل الربيع عن غيره من فصول السنة، لذا المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة وارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 5 إلى 7 درجات يوم الثلاثاء المقبل على أغلب الأنحاء، إذ تصل درجة الحرارة إلى ذررتها بـ41 درجة مئوية على بعض الأقاليم.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح

ورغم الموجة الحارة فأن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، حيث تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة، بينما تتأثر البلاد يوم الأربعاء بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وأتربة عالقة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة الطقس توقعت الأرصاد الجوية أن يسود استقرارا للأحوال الجوية على كافة الأنحاء غدا، وتكون الأجواء حارة نهارًا، ودافئة على السواحل الشمالية، بينما شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 22 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.