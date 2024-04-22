«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة والمحافظات.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الاثنين، إذ تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في قيم درجات الحرارة بنحو 3 لـ4 درجات عن أمس الأحد، كبداية لموجة حارة تؤثر على البلاد وتستمر حتى الخميس المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطقس اليوم سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومع بداية ساعات المساء تعود الأجواء الربيعية حيث يسود طقس لطيف وعلى الأنحاء كافة.

نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية

وأكدت غانم وجود نشاط في سرعات الرياح اليوم حيث تبلغ 30 كيلومترا في الساعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، في حين يبلغ 38 كيلومترا في الساعة على السواحل الغربية للبلاد ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وبالنسبة للملاحة البحرية على البحر المتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، وعلى البحر الأحمر فهي أيضا معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.