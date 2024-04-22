عاجل.. تحذير من ظاهرة جوية خطيرة تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» توضح

تغيرات عدة يشهدها الطقس في الآونة الأخيرة؛ إذ تشهد الساعات الأولى من الصباح الباكر، ظاهرة جوية عنيفة، تتطلب التعامل معها بحذر تام لمواجهة الحالة الجوية غير المستقرة.

حذرت «الأرصاد» عبر صفحتها الرسمية، أن البلاد على موعد مع شبورة مائية تصل إلى حد الضباب الكثيف، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، والتي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، وجّه محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن» بعض النصائح للتعامل مع الطقس السيئ يمكن تناولها في السطور الآتية:

نصائح للتعامل مع الطقس السيئ

متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة.

القيادة بهدوء على الطرق السريعة والمناطق التي تؤثر بها الشبورة المائية؛ لأنها تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

لا يقتصر الأمر على الشبورة المائية فحسب، بل يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ويبدأ تأثير الموجة شديدة الحرارة اليوم، وتكون مصاحبة لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، ويرجع سبب هذه الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بالمنخفض الخماسيني لذا وجهت الأرصاد المواطنين باتباع هذه النصائح: