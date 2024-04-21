3 ظواهر جوية تضرب البلاد حتى الخميس.. تحذير من أمطار رعدية في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 22 أبريل إلى الخميس 25 أبريل، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة في بداية الأسبوع، بينما تتساقط الأمطار على عدة مناطق في نهايته، وتشهد 3 ظواهر جوية تتمثل في الرياح المثيرة للرمال والأتربة العالقة والأمطار الرعدية وارتفاع درجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت «الأرصاد»، أن البلاد تشهد غدا الاثنين نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، لافتة إلى أنها تستمر حتى الثلاثاء، وتنشط على أغلب الأنحاء وتُؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

موجة حارة

وحذرت «الأرصاد» من ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تترواح من 5 إلى 7 درجات على كافة الأنحاء الثلاثاء، لتُسجل موجة حارة، مع استمرار هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء على مناطق من غرب البلاد، ويُصاحبها أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

أتربة عالقة تستمر حتى يوم الخميس

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن الأتربة العالقة تستمر حتى الخميس ويزداد نشاطها على مناطق من جنوب الصعيد، مشيرة إلى تساقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس

أما بالنسبة لحالة الطقس خلال تلك الأيام، فإنه يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ودافئ على السواحل الشرقية، ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومٌعتدل ليلاً على كافة الأنحاء.