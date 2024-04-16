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دراما المتحدة

رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تنفيذ مشروع التغذية الكهربائية

كتب:

أيمن حمزة
10:13 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات للكهرباء بمدينة العبور

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات للكهرباء بمدينة العبور

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، والمهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز للكهرباء، ومسئولو الإدارات التنفيذية بالجهاز، أعمال تنفيذ العدَّايات لمسار الكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع «التغذية الكهربائية لعدد من موزعات المدينة»، والممتد من شارع الشعراوي وحتى الطريق الرئيسي للمدينة.

تنفيذ المشروع لدعم موزعات الأحياء

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن المشروع يجري تنفيذه لتدعيم موزعات أحياء «الشباب وإسكان المستقبل والحي الثالث»، لضمان استمرار استقرار التيار الكهربائي، مؤكداً إزالة المخلفات الناتجة عن أعمال العدَّايات لتسهيل الحركة المرورية وتنقلات المواطنين.

تذليل أي معوقات أمام المشروع

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذلك تذليل أي معوقات قد تحدث للانتهاء من المشروعات في التوقيتات الزمنية المقررة.

 

واستمراراً لأعمال التطوير، وجه المهندس أحمد رشاد، بضرورة تكثيف أعمال تطوير وصيانة الطرق الجارية بالمدينة للانتهاء منها طبقا لمواعيدها المقررة، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بشارع الـ200، وحتى تقاطعه مع شارع الخمسين بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذا إستكمال أعمال توريد وتركيب بردورة وسط بشارع 30 وشارع الـ50.

وفي السياق ذاته، استكملت إدارة الزراعة في جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمال القص والتهذيب بأحياء المدينة، وذلك في إطار ضرورة الإهتمام بنظافة وتجميل الشوارع والحدائق العامة، وتقليم الأشجار بصفة مستمرة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.