4 أطعمة ومشروبات تساعدك على النوم.. «مش هتحس بأرق تاني»

مع الإرهاق والطقس الحار وقضاء ساعات طويلة في الشمس، يشعر كثيرون برغبة شديدة في النوم إلا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك بسبب معاناتهم من الأرق، ويغفل البعض عن أنّ انتظام مواعيد النوم والساعة البيولوجية وتناول أطعمة معينة تلعب دورًا كبيرًا من التخلص من الأرق، كون العوامل السابقة تساعد على إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يسبب الاسترخاء والنعاس.

وبحسب ما أوضحه موقع «هيلث لاين» الطبي، فإن الميلاتونين عبارة عن هرمون يساعد في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، ويعزز النوم المتواصل دون أرق، ويحافظ على عمل الساعة البيولوجية بشكل طبيعي، والنظام الغذائي له عامل كبير ومؤثر على إفراز الهرمون.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، 4 أطعمة ومشروبات مهمة لنوم هادئ طوال الليل، وفقًا لما نُشر في موقع «Health line».

شرب الحليب الدافئ

شرب الحليب خاصةً الدافئ قبل وقت النوم مباشرةً، مهم جدًا لاحتوائه على عناصر غذائية عدة مثل «المغنيسيوم والتربتوفان والميلاتونين»، ما يساعد على تعزيز عملية النوم واسترخاء العضلات، وتأهيل الجسم لوضع الراحة والنعاس والحد من الأرق.

السمك مهم لتعزيز النوم

السمك غني بـ«فيتامين بي 6 والمغنيسيوم» ويساعد على تنظيم مستويات السيروتونين»، خاصةً التونة والسلمون، وهو من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الجسم في إنتاج هرمون النوم والتخلص من الأرق، وفقًا لرابطة النوم الأميركية «American Sleep Association».

المكسرات غنية بـ«الميلاتونين»

تحتوي أغلب المكسرات على كمية كبيرة من الميلاتونين مثل «الفستق وعين الجمل واللوز»، كما أنها من مضادات الأكسدة، وغنية بأوميغا 3 ومغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم، وهي معادن تحارب الأرق.

الأعشاب تحارب الأرق

وتتمتع الأعشاب بدور كبير في تعزيز النوم لساعات متواصلة، والحد من مشكلة الأرق التي تصيب الكثيرين، خاصة شاي البابونج واليانسون والنعناع.