نصائح مهمة لمرضى الضغط.. أطعمة يجب الابتعاد عنها فورا

الضغط من المشكلات الصحية، التي يعاني منها عديد من الأشخاص، بسبب الابتعاد عن اتباع نظام غذائي سليم، وهناك أطعمة ومشروبات يُفضل الابتعاد عن تناولها أو التقليل منها، أبرزها المخللات والوصفات المالحة، للتمتع بصحة جيدة.

أطعمة ممنوعة عن مرضى الضغط

ارتفاع ضغط الدم، يسبب مشكلات صحية خطيرة، من أبرزها أمراض القلب والسكتة الدماغية، لذلك يجب اتباع نظاما غذائيا سليما للحد من تناول الأطعمة التي تسبب ارتفاع الضغط، وفقا لموقع «health line»، ومن الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها الموالح والمخللات.

اللحوم الحمراء، من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لمرضى ضغط الدم، خاصة أنها غنية بالدهون المشبعة، التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ما يؤثر على مرضى الضغط، ويفضل تناول اللحوم البيضاء أكثر، ومنها الأسماك وصدور الدجاج والأرانب.

لا بد من الابتعاد عن المخللات والأطعمة المالحة والأغذية المقلية، فضلًا عن تقليل الملح «الصوديوم» واستخدام عصير الليمون بدلًا منه، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الملح، ما يجعل هذا النوع من المواد الغذائية خطيرًا لمن يعاني ارتفاع ضغط الدم.

تقليل الدهون المشبعة في الطعام

يجب تقليل الدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة، لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأن هذه الدهون ترفع من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنها من المسببات الرئيسية لعدد من الأمراض القلبية والسكري والسكتة الدماغية، وفق ما روته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن».

ويُنصح بتناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم والسلطات بأنواعها، لأنها تساعد على تقليل نسبة الصوديوم بالجسم، كما يُفضل تناول البطاطس المسلوقة، لأنها تعمل على امتصاص الأملاح من الجسم، وإخراجها مع الألياف خارج الجسد، حتى يتمتع الشخص بصحة جيدة.