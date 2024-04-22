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دراما المتحدة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:54 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمدينة العلمين الجديدة، لتفقد المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمشروعات السكنية والخدمية.

وفي مستهل جولته التفقدية بالمدينة، سيتجول الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمنطقة الشاطئية ويتفقد أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بالأبراج، كما سيتابع ضغط معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال التشطيبات بجميع مشروعات الجهاز بالمدينة وفي مقدمتها مشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر والمنطقة الشاطئية.

ومن المنتظر أن يستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بالتجول بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز .

وتضم المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة 15 برجا يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، كما بدأ العمل في التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها.

وتضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها العام الماضي، ولاقت إعجاب واستحسان جموع الزائرين من المصريين والغرب والأجانب من ضيوف مصر.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.