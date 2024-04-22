الكنائس تطلق معارض للملابس والسلع بأسعار رمزية تزامنا مع عيد القيامة

افتتح عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية معارض لملابس العيد، من أجل مساعدة بعض الأسر غير القادرة على شراء ملابس العيد التي تمثل للكبير والصغير بهجة العيد.

معارض الملابس بالكنائس بالتزامن مع عيد القيامة

ومن منطلق دور الكنيسة الاجتماعي في الإحساس بأبنائها، وفرت ملابس العيد في معارضها بأسعار رمزية لمختلف الأعمار والفئات من رجال ونساء وأطفال، لتُدخل الفرحة على قلوبهم بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ونظمت إيبارشية شبرا الخيمة معرضا للملابس الشبابية منذ يوم السبت 20 أبريل بكنيسة العذراء والمجدالية بالإيبارشية، وكذلك وفرت كنيسة مارجرجس الجيوشي ملابس حريمي ورجالي وسواريهات وملابس أفراح وكذلك ملابس أطفال.

ونظمت إيبارشية طنطا معرض للملابس خلال الأيام القليلة الماضية لخدمة شعب الإيباراشية لمدة 10 أيام، وكذلك في منفلوط تم افتتاح معرض للملابس بأسعار مخفضة ليتزامن مع استعداد الأسر للاحتفال بالعيد والذي استمر لمدة 10 أيام، وجاء المعرض هذا العام تحت عنوان معرض الأمير للملابس والأحذية والمواد التموينية بدير الأمير تادرس الشطبي، حيث تتنوع فيه الملابس بين ملابس البنات والأولاد والأطفال.

معارض الكنيسة السنوية

وتطلق الكنيسة هذه المبادرات في عادة سنوية لمساعدة الأسر المحتاجة في ظل ظروف الغلاء والأزمة الاقتصادية حول العالم، حيث تحرص الكنيسة على توفير جميع الملابس التي تناسب الفئات المختلفة بأسعار تلائم الأسر الفقيرة وأخوة الرب كما تطلق عليهم الكنيسة، ليعيش الجميع فرحة العيد والاستعداد له.