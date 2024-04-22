شقو يحقق 50 مليون جنيه إيرادات في منتصف أسبوعه الثاني بدور السينما

بلغت إيرادات فيلم شقو للمخرج كريم السبكي عن أمس الأحد في دور العرض السينمائي 966 ألف جنيه، إذ أنه للمرة الأولى منذ طرحه في دور العرض السينمائي يقل إيراداه اليومي عن مليون جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ومع ذلك نجح فيلم شقو في تجاوز الـ50 مليون جنيه على مستوى الإيرادات الكلية منذ طرحه في دور العرض السينمائي، وذلك بعد ما حقق في أسبوعه الأول 42.5 مليون جنيه، بينما حقق حتى منتصف الأسبوع الثاني 7.6 مليون جنيه، ليصل الإجمالي لـ 50.1 مليون جنيه.

4 أفلام جديدة في السينمات خلال موسم عيد الفطر

وشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 4 أفلام جديدة تم طرحها في دور العرض السينمائي، من بينها شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح من إخراج كريم السبكي، وفاصل من اللحظات السعيدة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومن إخراج أحمد الجندي، بالإضافة إلى فيلم عالماشي بطولة علي ربيع وفيلم أسود ملون بطولة أحمد فتحي وبيومي فؤاد، بجانب فيلم الحريفة الذي يستكمل رحلته في دور العرض.