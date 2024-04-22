1.8 مليون جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الفطر في السينمات خلال 24 ساعة

سجلت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، تراجعا نسبيًا على مستوى الإيرادات الكلية للأفلام عن أمس الأحد في دور العرض السينمائي، محققًا مليون و827 ألف جنيه، وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم «شقو» للمخرج كريم السبكي، وبطولة عمرو يوسف قائمة الإيرادات محققًا 966 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني فيلم فاصل من اللحظات السعيدة للمخرج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد محققًا إيرادات بلغت 677 ألف جنيه، بينما كان المركز الثالث فيلم «عالماشي» بإيرادات بلغت 151 ألف جنيه، وفي المركز الرابع جاء فيم أسود ملون بـ 28 ألف جنيه، أمّا في المركز الأخير فيلم «الحريفة» بـ 2882 جنيهًا.

تفاصيل فيلم «شقو»

تصدر فيلم «شقو» قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وحقق خلال أسبوعين إيرادات تجاوزت 50 مليون جنيه، ويجمع الفيلم في بطولته عدد من النجوم من بينهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، بالإضافة إلى وليد فواز ومحمد جمعة، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم النجمة يسرا.