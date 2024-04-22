محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ تغطية ورصف طريق ترعة العوجة 

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لبحث ومناقشة آليات تنفيذ أعمال التغطية والرصف لترعة العوجة خلف مسجد القدس بمدينة الزقازيق وصولا لطريق بنايوس / بهنباي بمركز الزقازيق بطول 1.5 كيلو، جاء ذلك عقب جولته الصباحية بمركز الزقازيق.

اجتماع لبحث تنفيذ تغطية ورصف طريق ترعة العوجة

بدأ ممدوح غراب الاجتماع بالتأكيد أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين جهات العمل المعنية لسرعة الانتهاء من الدراسات والإجراءات والمعاينات اللازمة لبدء الأعمال بالطريق الذي يٌمثل محوراً مرورياً مهما يخدم القادمين من مدن شمال المحافظة والمتجهين عبر الطريق الإقليمي وخاصة أصحاب سيارات النقل الثقيل، ولتخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق وتوفير الوقت والجهد علي المسافرين

أوضح محافظ أنه فور الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة لبدء الأعمال بالطريق سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدا في رفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات وخاصة قطاع الطرق والكباري وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في تخفيف التكدس المروري بها.