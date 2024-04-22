باق أسبوع فقط.. 7 خدمات مجانية تقدمها البنوك المصرية في أبريل

تقدم البنوك المصرية حاليًا خدمات مصرفية مجانية تزامنًا مع اليوم العربي للشمول المالي، وذلك في إطار دعم وتعزيز البنك المركزي المصري للشمول المالي من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

ومن المنتظر أن تنتهي الخدمات المجانية يوم 30 أبريل 2024، أي بعد أسبوع، إذ كانت الخدمات المجانية بدأت في البنوك منذ يوم 1 أبريل من الشهر الجاري، بمناسبة الشمول المالي.

كيفية الحصول على الخدمات المجانية من البنوك؟

وللحصول على الخدمات المجانية من البنوك المصرية، يجب زيادة الفروع الرسمية، إذ أن يمكن للمواطنين التوجه إلى البنوك للحصول على الخدمات المصرفية المجانية التي نرصدها في السطور التالية، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

7 خدمات مجانية من البنوك المصرية

- إمكانية فتح حسابات مجانية، سواء حساب جاري أو حساب توفير.

- الحصول على محفظة إلكترونية مجانًا.

- إمكانية فتح حسابات الشباب مجانًا.

- يمكن إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع مجانًا.

- الحصول على بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية، وذلك في بعض الحالات.

- إمكانية فتح حسابات النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.