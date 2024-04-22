«العائد يصل لـ15%».. أعلى 9 شهادات خماسية في البنوك المصرية

تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية، ذلك بمدد متنوعة، من بينها الشهادة الخماسية، أي بمدة 5 سنوات، حيث تتنافس البنوك في توفيرها بأعلى عائد، لذا ترصد السطور التالية أعلى 9 شهادات ادخارية في القطاع المصرفي، بحسب المواقع الرسمية.

شهادة البنك العربي

- يطلق عليها اسم الوثيقة الخماسية.

- العائد ثابت.

- الفائدة 15% سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

شهادة بنك مصر

- يوفر بنك مصر الشهادة الخماسية السنوية بعائد 12.5%.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك تنمية الصادرات

- الشهادة الخماسية الثابتة السنوية بعائد 11%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية الصرف سنويًا.

شهادة بنك الاستثمار العربي

- شهادة بنك الاستثمار العربي الخماسية بعائد 12.75%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية الصرف سنويًا.

- العائد ثابت طوال المدة.

شهادة بنك المشرق

- شهادة بنك المشرق الخماسية بعائد 11%.

- دورية الصرف سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد ثابت طوال المدة.

شهادة بنك أبوظبي الأول

- الشهادة الخماسية من بنك أبوظبي الأول عائدها 10.5%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية الصرف سنويًا، والعائد ثابت طوال المدة.

شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي

- شهادة اميرالد الخماسية من البنك العربي الإفريقي الدولي يكون العائد 10.88%.

- الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف سنويًا.

- العائد ثابت طوال المدة.

شهادة البنك الأهلي المتحد

- يكون العائد على شهادة البنك الأهلي المتحد 9%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

- دورية الصرف سنويًا، والعائد ثابت.

شهادة ميد بنك

- العائد على شهادة طموح من ميد بنك 10%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد ثابت طوال المدة، ودورية الصرف سنويًا.