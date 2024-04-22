«العائد يصل لـ15%».. أعلى 9 شهادات خماسية في البنوك المصرية
كتب:
منة العشماوي
11:09 م | الإثنين 22 أبريل 2024
العائد على الشهادات الخماسية
تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية، ذلك بمدد متنوعة، من بينها الشهادة الخماسية، أي بمدة 5 سنوات، حيث تتنافس البنوك في توفيرها بأعلى عائد، لذا ترصد السطور التالية أعلى 9 شهادات ادخارية في القطاع المصرفي، بحسب المواقع الرسمية.
شهادة البنك العربي
- يطلق عليها اسم الوثيقة الخماسية.
- العائد ثابت.
- الفائدة 15% سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.
شهادة بنك مصر
- يوفر بنك مصر الشهادة الخماسية السنوية بعائد 12.5%.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة بنك تنمية الصادرات
- الشهادة الخماسية الثابتة السنوية بعائد 11%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا.
شهادة بنك الاستثمار العربي
- شهادة بنك الاستثمار العربي الخماسية بعائد 12.75%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا.
- العائد ثابت طوال المدة.
شهادة بنك المشرق
- شهادة بنك المشرق الخماسية بعائد 11%.
- دورية الصرف سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد ثابت طوال المدة.
شهادة بنك أبوظبي الأول
- الشهادة الخماسية من بنك أبوظبي الأول عائدها 10.5%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا، والعائد ثابت طوال المدة.
شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي
- شهادة اميرالد الخماسية من البنك العربي الإفريقي الدولي يكون العائد 10.88%.
- الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا.
- العائد ثابت طوال المدة.
شهادة البنك الأهلي المتحد
- يكون العائد على شهادة البنك الأهلي المتحد 9%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.
- دورية الصرف سنويًا، والعائد ثابت.
شهادة ميد بنك
- العائد على شهادة طموح من ميد بنك 10%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد ثابت طوال المدة، ودورية الصرف سنويًا.