«الأرصاد» تحذر من الرطوبة العالية والأتربة العالقة في الجو خلال طقس الأربعاء

اعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن ذرورة الموجة الشديدة الحرارة ستكون يوم الأربعاء المقبل، إذ تتراوح قيم الحرارة خلال النهار بين 38 و41 درجة على جميع المحافظات.

رطوبة عالية وأتربة عالقة

وأشارت الأرصاد إلى أنه وفقا لتقرير تفصيلي صادر عنها، هناك ارتفاع شديد في نسبة الرطوبة، خاصة على محافظات شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطى، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع وجود نسبة كبيرة من الأتربة العالقة على جميع محافظات الجمهورية، عدا وسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

نسبة الرطوبة على محافظات القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري

ووفقا للتقرير فإن نسبة الرطوبة على محافظات القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري بين 85 و90، على كل من «القاهرة، الجيزة، القليوبية، والغربية، الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، ومطروح، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والمنوفية،والشرقية، وشمال سيناء».

نسبة الرطوبة على محافظات شمال وجنوب الصعيد

في حين تتراوح نسبة الرطوبة على محافظات شمال وجنوب الصعيد بين 35 و60 على محافظات «جنوب سيناء، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وقنا، وأسيوط، وأسوان».

وأكدت الأرصاد أن حالة الطقس ستبدأ في التحسن التدريجي مع مساء يوم الخميس المقبل، وذلك على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وسيناء، ومدن القناة.